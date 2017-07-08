رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة يدشن امتحانات الشهادة الثانوية في العاصمة صنعاء [08/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:



دشن رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي لأمانة العاصمة حمود النقيب ، اليوم، امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016- 2017م في العاصمة صنعاء.



ويبلغ عدد المتقدمين للامتحانات للثانوية العامة 33 ألف طالبا وطالبة موزعين على 87 مركزا امتحانيا للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي في عموم مدارس مديريات العاصمة العشر. بينما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الأساسية التي تبدأ اختباراتها غدا الاحد 48 ألف طالبا وطالبة موزعين على 107 مراكز امتحانية .



وتعرف النقيب خلال زيارته التفقدية لعدد من المراكز الامتحانية في بعض مدارس مديرية شعوب والمركز الامتحاني في السجن المركزي على انطباعات الطلاب والطالبات عن مستوى الامتحانات في يومها الأول، والذين عبروا عن ارتياحهم لآلية إعداد الأسئلة التي راعت الظروف الصعبة التي مروا بها جراء العدوان الغاشم واتسمت بالوضوح والبساطة.



وأشاد النقيب بمستوى الاقبال والالتزام والانضباط الأمني داخل المراكز.. معربا عن تمنياته لأبنائه وبناته الطلبة التوفيق والنجاح في أداء الامتحانات وحصد الدرجات العالية.



وأكد أن قيادة السلطة المحلية في أمانة العاصمة حرصت على توفير كافة الظروف والأجواء الملائمة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من تأدية امتحاناتهم بالشكل المطلوب في موعدها المحدد واستكمال نجاح العملية التعليمية للعام الدراسي 2016 ـ 2017م في مدارس العاصمة للعام الثالث على التوالي وسط صعوبات وتحديات يواجهها الوطن جراء استمرار العدوان السعودي الغاشم منذ أكثر من عامين وثلاثة أشهر .



رافقه في الزيارة مدير عام مديرية شعوب مهدي عرهب وعضوا اللجنة الفرعية للامتحانات بالأمانة عصام العابد ومحمد الذماري .

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