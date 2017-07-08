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تدشين المخيم الـ 14 المجاني لمعالجة الكوليرا بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة
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تدشين المخيم الـ 14 المجاني لمعالجة الكوليرا بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة
[08/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
دشن رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ومعه وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور نشوان العطاب اليوم بمستشفى الروضة بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة المخيم الـ 14 المجاني لمعالجة مرضى الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا ودراسة أسبابه .

واستمع رئيس اللجنة الثورية العليا ووكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط من مدير مستشفى الروضة الدكتور عبدالسلام أبو طالب إلى إيضاح عن الخدمات الطبية التي يقدمها المخيم ودوره في معالجة الكوليرا.

واطلع على التجهيزات الطبية والمختبر بالمخيم وإجراءات إستقبال الحالات المرضية وإخضاعها للفحوصات الطبية بهدف فرز الحالات المصابة بالكوليرا لمباشرة علاجها.

وفي التدشين الذي حضره وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف، أشار رئيس اللجنة الثورية العليا إلى أهمية المخيم في معالجة حالات الكوليرا ودراسة أسبابه بهدف الحد من إنتشاره.

وقال " نتمنى أن نرى فرق كثيرة ونثق أن هناك كوادر طبية ستعمل على إفتتاح مخيمات جديدة في كل المحافظات لمواجهة الكوليرا ومعالجة المرضى والحد من انتشاره ".

وأضاف " نعتبر أن الكوليرا والمجاعة سببها الأول العدوان والحصار ولا نستبعد أي شيء، حيث تعمل دول العدوان في القضاء على الشعب، بالأسلحة الموجهة والطيران والقنابل العنقودية وتستهدف المنشآت المدنية والطبية ".

وحمل رئيس اللجنة الثورية العليا تحالف العدوان المسئولية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من كارثة إنسانية وتفشي للأمراض والمجاعة، كما حمل الأمم المتحدة المسؤولية لعدم قيامها بواجبها في هذا الجانب.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور نشوان العطاب أن المخيم سيعمل على معالجة المرضى وصرف الأدوية الخاصة بالإسهالات مجانا وتنفيذ حملة توعوية بمديرية بني الحارث للتوعية بكيفية الوقاية من الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا، بالإضافة لفحص آبار ومصادر المياه بالمديرية بالتعاون مع مؤسسة المياه بالأمانة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المخيم عمل دراسة بحثية ميدانية لتحديد أسباب الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا ومصادره ومناطق انتشارها من خلال رسم خرائط بشكل يومي لأماكن انتشاره ومدى فاعلية الإجراءات التي سيتم عملها خلال فترة المخيم لتقليل حالات الاسهالات.

هذا ويشارك في المخيم الذي تنفذه جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة بالتعاون مع قطاع التخطيط بوزارة الصحة وقطاع الخدمات بأمانة العاصمة خلال الفترة 8- 14 يوليو الجاري، إستشاريين في مجال الباطنية العامة ومعالجة الأمراض المعدية.

إلى ذلك تفقد رئيس اللجنة الثورة العليا ووكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط اليوم أحوال جرحى العدوان بمستشفى الروضة ومستوى الرعاية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

وأكدا ضرورة دعم ورعاية الجرحى وتخفيف معاناتهم عرفانا بدورهم في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره، كون الإهتمام بالجرحى أقل واجب لمن بذلوا أرواحهم رخيصة فداء للوطن والدفاع عن الوطن.

حضر التدشين مدير عام مديرية بني الحارث عصام عجلان وعدد من المسؤولين.
سبأ
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