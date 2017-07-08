أمين محلي الحديدة يدشن امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة [08/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة علي بن علي القوزي اليوم ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر بحر امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2016- 2017م .



وخلال التدشين في مدارس السعيد ، الصباح وعثمان بمديريات الميناء ، الحوك والحالي وجه أمين عام المجلس المحلي بسرعة توصيل التيار الكهربائي إلى مراكز الاختبارات حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات في أجواء مناسبة وبعيدة عن الاضطرابات النفسية بسبب الحر الشديد .







وأشاد بدور المعلمين الذين يسطرون أروع صور الصمود من خلال استمرر العملية التعليمية والامتحانات رغم الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر .







من جانبه أوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أن 18 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الثانوية العامة في 86 مركزا امتحانيا في عموم مديريات المحافظة ، فيما سيتولى خمسة آلاف من قيادات وكوادر التربية إدارة العملية الامتحانية .



ودعا مدير مكتب التربية الطلاب إلى الجهد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج , منوها بتعاون قيادة المحافظة وجهود الكادر التربوي لإنجاح العملية التعليمية والامتحانات.



حضر التدشين مديرا مديريتي الميناء علي عبيد و الحالي عبد المنعم الرفاعي ومدير الإعلام التربوي بمكتب التربية محمد شنيني بقش وعدد من مدراء إدارات المراكز التعليمية بمديريات الميناء ، الحالي و الحوك وعدد من المسئولين بمكتب التربية بالمحافظة.

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