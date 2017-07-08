رئيس الوزراء يدشن الإمتحانات العملية للمعاهد التقنية والمهنية [08/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اليوم الإمتحانات العملية لطلاب المعاهد التقنية والمهنية للعام الدراسي 2016 ـ 2017 التي بدأت اليوم بأمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية.



واطلع رئيس الوزراء أثناء تدشينه العملية الإمتحانية بمعهد ذهبان التقني بحضور نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني نائب رئيس اللجنة العليا للإختبارات الدكتور خالد الحوالي وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، على الجوانب المرتبطة بسير الإمتحانات في يومها الأول .



واستمع رئيس الوزراء خلال زيارته لعدد من قاعات الإمتحانات بالمعهد في مجالات الكهرباء والتمديدات، وصيانة الأجهزة الإلكترونية وميكانيك السيارات، إلى شرح من نائب وزير التعليم الفني حول الترتيبات لبدء الإمتحانات العملية وعدد المتقدمين لها وعددهم ستة آلاف و372 طالبا وطالبة، موزعين على 55 مركزا إمتحانيا لطلاب الدبلوم التقني و30 مركزا إمتحانيا لطلاب الثانوية المهنية و24 مركزا لطلاب دبلوم التدريب المهني في 13 محافظة.



وثمن رئيس الوزراء جهود قيادة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني والعاملين فيها ومكاتب الوزارة بالمحافظات في الإعداد والترتيب لتنفيذ العملية الإمتحانية والوصول لهذه اللحظة الإستثنائية رغم ما يعانيه الوطن من عدوان وحصار.



وقال " نشكر قيادة التعليم الفني والمهني على الجهود المبذولة لإنجاح العملية الإمتحانية في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد القطاعات الهامة التي ركزت عليه بلادنا بشكل كبير خلال الفترة الماضية إنطلاقا من دوره الكبير في مسار التنمية البشرية ".



وأضاف " إن التعليم الفني إلى جانب التعليم العام يمثل أداة تطوير وتنمية كبيرة، ولذلك نرى تركيز تحالف العدوان السعودي على تدمير مقوماته من خلال قصفه الممنهج للمعاهد والمؤسسات التعليمية ".. مؤكداً ان تلك جرائم لن تسقط بالتقادم.



وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره العالي لكافة الأدوار المبذولة من قبل الجميع وفي كافة المستويات لإنجاح العملية الإمتحانية رغم ما يواجهونه من صعوبات وتحديات بسبب العدوان والحصار .. متمنياً لهم التوفيق والنجاح وللطلاب والطالبات التوفيق في أداء إمتحاناتهم.



فيما أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني حرص الوزارة على دعم كافة مؤسساتها التدريبية من أجل إستمرار العملية التعليمية .. لافتا إلى أنه سيعقب إمتحانات العملي التي تستمر أسبوعين الإمتحانات النظرية التي ستقام في 29 يوليو الجاري.



حضر التدشين وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي ووكيل قطاع الخدمات بالامانة علي السقاف، ووكيل قطاع الشباب والتعليم زياد الرفيق ومدير عام مكتب التعليم الفني بأمانة العاصمة يحيى الماخذي والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز الحاج ومدير عام الإختبارات بوزارة التعليم الفني عادل الخالدي.

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