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رئيس الوزراء يدشن امتحانات الثانوية العامة
[08/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ومعه وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016- 2017م بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية والتي يتقدم لها 194 ألفاً و 12 طالباً وطالبة موزعين على ألف و 138 مركزاً امتحانياً .

 

حيث تفقد رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ومعهما أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ونائب وزير التربية رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور عبدالله الحامدي ووكلاء وزارة التربية وعدد من وكلاء أمانة العاصمة سير الامتحانات بمدرستي أروى والمعتصم .

 

و استمعوا من مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة محمد الفضلي و القائمين على المركزين الامتحانيين إلى شرح حول سير الامتحانات في يومها الأول ومجمل الترتيبات المتعلقة بالعملية الامتحانية ، مؤكدين حرص التربويين والمعنيين على إنجاح الامتحانات وتجاوز كافة التحديات .

 

وفي التدشين أكد رئيس الوزراء أبعاد هذه المهمة الوطنية والمفصلية في حياة الطلاب والطالبات ومستقبلهم من جهة وبالجهد الذي بذلته الأسر طيلة عام كامل في متابعتهم وما رافق ذلك من توجس وترقب وقلق من جهة أخرى.  

 

وقال رئيس الوزراء " إن الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى والحكومة والسلطة والمجالس المحلية عملت على توفير هذا المناخ الذي يؤدي أبنائنا وبناتنا فيه اليوم الامتحانات بالتنسيق مع كافة الأجهزة ذات الصِّلة في المحافظات " .

 

وأضاف " هناك أعداد كبيرة من الطلبة قدموا إلى صنعاء من المحافظات الواقعة تحت سلطة الاحتلال ، حيث تم توجيه وزارة التربية والتعليم لمعالجة أوضاعهم بتسجيلهم بشكل عاجل وسريع وفتح صفوف خاصة بهم ليلتحقوا ببقية زملائهم الذين يؤدون هذه الامتحانات " .

  

وأشاد رئيس الوزراء بجهود جميع التربويين الذين كان لهم الفضل في الوصول إلى هذه اللحظة رغم عدم استلامهم مرتباتهم منذ ثمانية أشهر , قائلا " هذا جهد وتضحية كبيرة من المعلمين والمعلمات والمسئولين في التربية والتعليم في كافة المستويات والسلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات في سبيل تنظيم الامتحانات التي تأتي ترجمة لما تضمنه برنامج الحكومة المقر من قبل مجلس النواب ".

 

كما أكد أن جهد المعلمين والمعلمات في مدارسهم لا يقل أهمية عن جهد المرابطين في الجبهات , معرباً عن تقديره لما شاهده من انتظام في لجان الامتحانات .

 

ونوّه الدكتور بن حبتور بدور أولياء أمور الطلاب والطالبات والتي تكللت اليوم بأداء امتحانات نهاية العام الدراسي , مشيدا بجهود وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية في انجاح هذا الإنجاز في ظل استمرار العدوان والحصار .

 

من جانبه أكد وزير التربية والتعليم أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاح الامتحانات ، مشيداً بمستوى الانضباط في العملية الامتحانية ودور الكادر التربوي وصمودهم في أداء رسالتهم النبيلة رغم كل التحديات والصعوبات التي يمر بها الوطن .

 

 وحث مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة و المحافظات على توفير الأجواء الملائمة للطلاب ، وقال " لن تتهاون الوزارة مع كل من يحاول الإخلال بسير العملية الإمتحانية وستتخذ الاجراءات القانونية الرادعة ".

 

و دعا وزير التربية والتعليم أولياء الأمور إلى توفير الأجواء الملائمة لأبنائهم بما يضمن تفوقهم ، متمنياً للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح .
سبأ
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