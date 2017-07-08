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قائد الشرطة الاتحادية العراقية : أنجزنا 99% من مهامنا القتالية في الموصل
[08/يوليو/2017]
بغداد – سبأ :

أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودت عن قرب انجاز قواته مهامها في جبهة /الموصل/ بشمال البلاد .

وقال جودت في بيان صحفي إن قوات الشرطة الاتحادية انجزت 99% من مهامها القتالية في / الموصل/..مضيفا أنه يتم حاليا البحث عن عناصر تنظيم/ داعش/ المتخفين والأفخاخ التي نصبوها في منطقة/ النجفي/.

وقد تمكنت قوات/ اللواء 29 / من احباط هجوم لتنظيم/ داعش/ حاول من خلاله اقتحام خط الصد شمالي محافظة/ صلاح الدين/ وأسفر عن مقتل جميع عناصر القوة المهاجمة ويقدر عددهم بالعشرات وحرق سيارة تحمل سلاحا احاديا.

كما قتلت قوات الشرطة المحلية انتحاريا واعتقلت اربعة من قيادات تنظيم/ داعش/ شمالي الموصل .

وصرح مصدر أمني بأن قوات الشرطة المحلية نفذت عملية بحث في احدى المناطق شمالي الموصل لمتابعة خلايا/ داعش/ النائمة وتمكنت من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول مهاجمة قوات الشرطة خلال عملية البحث .

واضاف أن قوات الشرطة تمكنت من اعتقال أربعة من عناصر/ داعش/ بعد تطويق المنطقة واقتادتهم الى مقرها للتحقيق معهم

وأعلنت قيادة عمليات تحرير/ نينوى/ عن إحكام قوات الجيش حصارها لعناصر/ داعش/ التي تسللت لقرية / امام غربي/ الواقعة ضمن ناحية/ القيارة/ جنوب الموصل .

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الجيش بدأت باقتحام القرية وتصفية المتسللين من عناصر/ داعش/ وانقاذ المواطنين الذين استخدمهم التنظيم كدروع بشرية .

واضاف أن القوات الأمنية تفرض حصارها على القرية بعد أن اغلقت جميع المنافذ المؤدية اليها وتمكنت من قتل سبعة انتحاريين خلال تلك المواجهة وانقذت عشرات العوائل التي كان التنظيم يحتجزها .

سبأ
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