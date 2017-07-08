عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قتلى ومفقودين في انهيار مبنى ببلدة ايطالية روما – سبأ :

لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم ومازال خمسة آخرون في عداد المفقودين اثر انهيار مبنى صغير ببلدة/ توري انونزياتا/ الواقعة عند سفح بركان/ فيزوف/ في ضواحي مدينة / نابولي/ جنوبي ايطاليا.



وذكرت فرق الاطفاء أنه تم انتشال ثلاث جثث من تحت انقاض المبنى المكون من أربعة طوابق ..وقالت إن رجال الانقاذ ما زالوا ينقبون بين الأنقاض بحثا عن خمسة مفقودين.



وأفادت مصادر اعلامية بأن القتلى الثلاثة هم رجل وزوجته وابنهما الشاب وعمره 25 عاما ..أما المفقودون الخمسة فهم أفراد أسرة من أب وأم وطفلين بجانب امرأة في الستين من عمرها تعيش بمفردها .



وبدأت النيابة العامة المحلية التحقيق في سبب انهيار المبنى ..في الوقت الذي تشير فيه أصابع الاتهام الى أعمال تجديد كانت تجرى في الطوابق السفلى من المبنى .

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ