ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 08 - يوليو - 2017 الساعة 12:20:23م
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .
إعلان حالة الطوارىء بمقاطعة غرب كندا بعد نشوب حرائق هائلة للغابات
أعلنت السلطات الكندية بمقاطعة بريتيش كولومبيا حالة الطوارىء بعد نشوب حرائق هائلة للغابات خارج السيطرة في معظم أنحاء المقاطعة.
النفط يغلق مرتفعا دون أعلى مستوياته للجلسة
ارتفعت أسعار عقود النفط دون أعلى مستوياتها للجلسة على الرغم من انخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية.
الدوري المصري..الزمالك يستعد لأهلي طرابلس بهدفين في مرمى الاتحاد
استعاد فريق الزمالك توازنه بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لواحد مساء امس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 33 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان شمال المخا بتعز
قائد الشرطة الاتحادية العراقية : أنجزنا 99% من مهامنا القتالية في الموصل
قتلى ومفقودين في انهيار مبنى ببلدة ايطالية
اشتعال النيران في مناطق بهامبورج وسط أعمال عنف مناهضة لمجموعة العشرين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
اشتعال النيران في مناطق بهامبورج وسط أعمال عنف مناهضة لمجموعة العشرين
[08/يوليو/2017]
هامبورج/ ألمانيا/ - سبأ :

واصل رجال الشرطة الألمانية الليلة الماضية جهودهم لاحتواء الاحتجاجات العنيفة ضد قمة مجموعة الدول العشرين التي تستضيفها مدينة / هامبورج/ .

وقد تجمع الآلاف من مثيري الشغب اليساريين احتجاجا على القمة ..وفي الوقت الذي كان فيه زعماء دول العالم يستمعون إلى احدى سيمفونيات الموسيقار الألماني الشهير بيتهوفن في قاعة /إلب فيلهارموني/ للحفلات الموسيقية في هامبورج كانت حشود المهاجمين الملثمين تشعل النيران في السيارات بمنطقة/ شانتسنفيرتل/ وسط المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة استخدمت مدفع مياه في محاولة منها لتفريق المحتجين الذين قالت السلطات إن بعضهم كانوا يلوحون بقضبان فولاذية ويطلقون المقذوفات على رجال الشرطة.

وكانت الأعداد الكبيرة المنتشرة من رجال الشرطة تقف على مقربة من السنة النيران التي ارتفعت إلى عدة أمتار في الهواء.

وقالت الشرطة إن 6 آلاف شخص كانوا جزءا من محاولة اختراق لمنطقة يحظر التظاهر بها فرضتها الشرطة حول قاعة الحفلات الموسيقية حيث شارك ما لا يقل عن ألف شخص منهم يرتدون أقنعة لتغطية وجوههم وهو أمر غير قانوني خلال الاحتجاجات في ألمانيا.. وحطم المتظاهرون النوافذ وأشعلوا النيران في السيارات وألقوا زجاجات وحجارة وأشياء أخرى على رجال الشرطة.

وأفادت شرطة هامبورج بأن 196 من أفرادها أصيبوا في الاشتباكات ولكن لم يصب أي منهم بجراح خطيرة.

وأدانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل العنف ووصفته بأنه “غير مقبول”.. وقالت “اتفهم المظاهرات السلمية ولكن المظاهرات التي تتضمن أعمال عنف تُعرض حياة المواطنين للخطر “.

ومن المتوقع أن ينضم نحو 100 ألف شخص إلى الاحتجاج الرئيسي ضد قمة مجموعة العشرين الذي يقام في منطقة / دايشتوربلاتس/ في هامبورج اليوم / السبت/.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
قائد الشرطة الاتحادية العراقية : أنجزنا 99% من مهامنا القتالية في الموصل
قتلى ومفقودين في انهيار مبنى ببلدة ايطالية
إعلان حالة الطوارىء بمقاطعة غرب كندا بعد نشوب حرائق هائلة للغابات
ارتفاع حصيلة الفيضانات في اليابان إلى 15 قتيلاً
اميركا تختبر منظومة الصواريخ المخصصة لردع بيونغ يانغ
شرطة باريس تجلي أكثر من ألفي مهاجر يقيمون في مخيمات عشوائية
إشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة في مدينة هامبورغ شمال المانيا
وزير الخارجية الألماني: الولايات المتحدة أصبحت ترى في العالم حلبة لمعاركها
مقتل واصابة 26 جندياً في تفجير بمحافظة شمال سيناء شمال شرق مصر
مصرع سبعة أشخاص جراء فيضانات عارمة في جنوب غرب اليابان

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[08/يوليو/2017]
وقفة بالجامع الكبير بالروضة مديرية بني الحارث تندد بإستمرار العدوان
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مزرعة دواجن بالحديدة
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان ومرتزقته يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[07/يوليو/2017]
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين مجزرة العدوان بحق أسرة في المخا بتعز
[06/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by