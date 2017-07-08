رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مانشستر يونايتد يوافق على مبلغ التعاقد مع لوكاكو لاعب ايفرتون لندن – سبأ :

وافق نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم على مبلغ التعاقد مع المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاعب ايفرتون وأنه يتبقى اجتياز اللاعب الفحص الطبي والاتفاق على الشروط الشخصية للصفقة معه.



وقال نادي يونايتد في حسابه على تويتر اليوم السبت "يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن أنه تمت الموافقة على مبلغ التعاقد مع روميلو لوكاكو ويتبقى الفحص الطبي للاعب والاتفاق معه على البنود والشروط الشخصية للتعاقد".



وقالت تقارير صحفية في بريطانيا إن مبلغ التعاقد مع لوكاكو (24 عاما) سيكون نحو 75 مليون جنيه إسترليني (97.28 مليون دولار) ليصبح اللاعب البلجيكي بذلك صاحب ثاني أغلى صفقة تعاقد يبرمها يونايتد طوال تاريخه بعد صفقة ضم الفرنسي بول بوجبا في العام الماضي والتي كانت الصفقة الأغلى على مستوى العالم أيضا.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ