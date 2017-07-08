عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعلان حالة الطوارىء بمقاطعة غرب كندا بعد نشوب حرائق هائلة للغابات اوتاوا – سبأ :

أعلنت السلطات الكندية بمقاطعة بريتيش كولومبيا حالة الطوارىء بعد نشوب حرائق هائلة للغابات خارج السيطرة في معظم أنحاء المقاطعة.



وقال المتحدث بإسم سلطات خدمات الحرائق بالمقاطعة كيفين سكريبنك في بيان له اليوم أن البرق والطقس الجاف والرياح في جميع أنحاء المقاطعة قد دفعت إلى إخلاء مطار واحد على الأقل وبلدة بأكملها ومئات المنازل في مختلف أنحاء المقاطعة الواقعة غرب كندا .



وأكد سكريبنك أن 68 حريقا ضربت أنحاء المقاطعة وكان واحد من أكبر الحرائق بالقرب من بلدة أشكروفت وهي بلدة في منطقة المراعي الجافة على بعد 120 كيلومترا غرب مدينة كاملوس وقد اعلنت سلطات البلدة حالة الطوارىء بعد أن أتت الحرائق على ما يزيد عن ألف هكتار وإغلاق الطرق السريعة في كلا الإتجاهين .



وأكد أنه تم إجلاء 3600 شخص وإنشاء مراكز إستقبال لتوفير المأوى والملبس والوجبات لهم، موضحا إنه في أقصى شمال المقاطعة بمنطقة كاريبو أثارت سلسلة من الصواعق العديد من حرائق للغابات في المنطقة وادت إلى إخلاء مطار المدينة .

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ