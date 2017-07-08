عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع حصيلة الفيضانات في اليابان إلى 15 قتيلاً طوكيو – سبأ :

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت جنوب غرب اليابان الى 15 شخصا بعد حصيلة سابقة، أشارت إلى سبعة قتلى، يوم أمس.



وذكرت وكالة أنباء “جيجي” اليابانية وتلفزيون “ان اتش كاي” العام، أنه تم العثور على جثث 15 شخصًا.



وتسببت أمطار غزيرة غير مسبوقة بفيضان الأنهر عن ضفافها لتجرف معها طرقًا ومنازل ومدارس في منطقة واسعة من جزيرة كيوشو أقصى الجنوب وإحدى الجزر الرئيسية الأربع لأرخبيل اليابان الواقعة على بعد نحو 900 كلم من العاصمة طوكيو.



وجاب آلاف الجنود والشرطيين المنطقة راجلين وبمروحيات المناطق المأهولة في حين استمرت نداءات الحكومة لليقظة.



وبدت آثار الدمار في مدينة أساكورا الاشد تضررًا حيث هطل أكثر من 593 ملم من الأمطار في 48 ساعة. وغرقت سيارات في الأوحال وأسقف مدمرة وأبقار متروكة وأشجار مقتلعة.



وأوضح المتحدث أنه تمت تعبئة 12 ألف شرطي وعسكري وإطفائي ومن خفر السواحل, كما جرى إنقاذ 522 شخصًا حتى مساء الخميس و 15 آخرين أمس الجمعة.



وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية هطول 25 ملم من الأمطار حتى صباح اليوم، مضيفةً انه “بسبب الأمطار الغزيرة هناك مخاطر انزلاقات أرضية”.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ