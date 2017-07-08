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آخر تحديث: السبت، 08 - يوليو - 2017 الساعة 10:48:05ص
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .
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عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية
[08/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوماً مباغتاً على موقع الضبعة في نجران نتج عنه مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين وإحراق آلية عسكرية .

وأشار المصدر إلى أن جنديين سعوديين لقيا مصرعهما وأصيب ثالث ودمرت آلية في كمين محكم للجيش واللجان في موقع العش بنجران ، فيما تم تدمير طقم سعودي ومصرع من كانوا على متنه خلف منطقة عباسة .

وفي محافظة مأرب شن الجيش واللجان هجوما على مواقع المرتزقة بمديرية صرواح وتمكنوا من تطهير إحدى التباب والسيطرة عليها .

وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية عسكرية نوعية جنوب موزع انتهت باستعادة وتأمين أربع تباب وتكبيد المرتزقة خسائر فادحة في العتاد والأرواح ، فيما لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم بمديرية صالة .

وفقا للمصدر تمكن الجيش واللجان الشعبية من إحباط محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه منطقة المفاليس بمديرية حيفان بمحافظة تعز أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

وأوضح المصدر أن قصفا مدفعيا للجيش واللجان استهدف تجمعات وآليات المرتزقة شمال صحراء ميدي و في منطقة الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة محققاً إصابات مباشرة.

سبأ
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