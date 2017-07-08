محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على مواقع العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوماً مباغتاً على موقع الضبعة في نجران نتج عنه مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين وإحراق آلية عسكرية .



وأشار المصدر إلى أن جنديين سعوديين لقيا مصرعهما وأصيب ثالث ودمرت آلية في كمين محكم للجيش واللجان في موقع العش بنجران ، فيما تم تدمير طقم سعودي ومصرع من كانوا على متنه خلف منطقة عباسة .



وفي محافظة مأرب شن الجيش واللجان هجوما على مواقع المرتزقة بمديرية صرواح وتمكنوا من تطهير إحدى التباب والسيطرة عليها .



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية عسكرية نوعية جنوب موزع انتهت باستعادة وتأمين أربع تباب وتكبيد المرتزقة خسائر فادحة في العتاد والأرواح ، فيما لقي ثلاثة من المرتزقة مصرعهم بمديرية صالة .



وفقا للمصدر تمكن الجيش واللجان الشعبية من إحباط محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه منطقة المفاليس بمديرية حيفان بمحافظة تعز أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .



وأوضح المصدر أن قصفا مدفعيا للجيش واللجان استهدف تجمعات وآليات المرتزقة شمال صحراء ميدي و في منطقة الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة محققاً إصابات مباشرة.

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ