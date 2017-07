Opération de qualité inflige à l'ennemi de grandes pertes

TAIZ, 08 Juillet (SABA)- Les héros de l'armée et des comités populaires ont exécuté une opération de qualité contre des sites des mercenaires de l'agression saoudienne, en leur infligeant de grandes pertes humaines et matérielles.



Une source militaire a indiqué à SABA, qu'on a réussi, lors de cette opération réussi de sécuriser et récupérer quatre sommets.



AM



