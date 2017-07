194 012 élèves se dirigent le samedi pour effectuer les examens du secondaire [08/يوليو/2017]



SANA'A, 08 Juillet (SABA)-194 012 étudiants se dirigent le samedi pour effectuer des examens généraux du secondaire avec ses deux sections scientifique et littéraire et 272 mille et 819 étudiants se dirigeront dimanche à effectuer des examens de base.



Dans sa déclaration faite à SABA, le sous-secrétaire du ministère de l'éducation et de l'enseignement pour le secteur des programmes et du guidage, Mohammed Al-Saqqaf, a affirmé l'achèvement du ministère pour tous les préparatifs et l'équipement du processus d'examen, sur la base de son désir d'offrir l'atmosphère appropriée pour nos enfants, étudiants candidats aux examens du certificat général « de base, secondaire, » répartis sur 3488 centre d'examen.

