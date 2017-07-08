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آخر تحديث: السبت، 08 - يوليو - 2017 الساعة 10:01:49ص
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مُحدِثاً أضراراً بليغة بالممتلكات العامة والخاصة .
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طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[08/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مُحدِثاً أضراراً بليغة بالممتلكات العامة والخاصة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مزرعة دواجن تابعة لمواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ، كما ألقى قنابل صوتية وسط تحليق مكثف شمال مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية المتون بمحافظة الجوف وغارة على مديرية موزع ومثلها شرق المخا في محافظة تعز .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

سبأ
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