محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية صنعاء - سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مُحدِثاً أضراراً بليغة بالممتلكات العامة والخاصة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مزرعة دواجن تابعة لمواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ، كما ألقى قنابل صوتية وسط تحليق مكثف شمال مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية المتون بمحافظة الجوف وغارة على مديرية موزع ومثلها شرق المخا في محافظة تعز .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

سبأ [08/يوليو/2017]سبأ