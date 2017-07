Najran: Destruction d'un kit militaire et meurtre de son équipage [08/يوليو/2017]

NAJRNA, 08 Juillet (SABA)-L'armee et les comitees populaires ont détruit un kit militaire saoudien derrière la zone d'Abasah à Najran.

Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les comités populaires ont détruit un kit militaire saoudien et un certain nombre des soldats, qui y étaient d'abord ont été tués derrière la zone d'Abasah.

AM





