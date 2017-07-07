اثنين مليار و500 مليون ريال إيرادات جمرك رقابة صنعاء في النصف الأول [07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

بلغت الإيرادات الجمركية لترسيم المركبات والآليات وفوارق البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى بجمرك رقابة محافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الجاري اثنين مليار و500 مليون ريال.



وأوضح تقرير صادر عن جمارك محافظة صنعاء تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المبالغ الموردة من ترسيم السيارات والآليات من يناير - يونيو الماضي بلغت مليار و 437 مليون و884 ألف ريال، فيما بلغت عائدات ترسيم فوارق البضائع والبضائع المهربة والعوائد الأخرى خلال الفترة ذاتها مليار و76 مليون و 167 ألف ريال.



وأشاد التقرير بجهود كوادر جمرك رقابة المحافظة التي أسهمت في تحقيق هذه الإيرادات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .. مثمنا دور فرق مكافحة التهريب والجهات الأمنية في ضبط البضائع المهربة.

سبأ