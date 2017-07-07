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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 08:48:45م
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ورشة حول الطرق الحديثة في زراعة وجني البن بمديرية برع بالحديدة
[07/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:
تبدأ بمديرية برع محافظة الحديدة غدا الورشة العلمية الأولى حول الطرق الحديثة في زراعة وجني وتجفيف البن بمديرية برع محافظة الحديدة .

تهدف الورشة التي تنظمها جمعية أبناء برع التعاونية الزراعية "متعددة الاغراض" بالتعاون مع مؤسسة عين اليمن بتمويل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، تدريب مزارعات البن في عزل الخزاعي، الشرف، بني سليمان وبني باقي على طرق حديثة في زراعة وجني  وتجفيف محصول البن.

وذكر رئيس الجمعية عبد الرقيب الأهدل لوكالة أنباء اليمنية (سبأ)  أن سبع مدربات و10 مساعدات سيتولين إلى جانب عدد من المشرفين والفنيين تدريب 600 مزارعة في عدد من القرى بأربع عزل بواقع 150 مزارعة ولمدة ثلاثة أيام في كل عزلة.
سبأ
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