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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 08:32:48م
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  محلي
استكمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الأساسية والثانوية بالحديدة
[07/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:
يتوجه طلاب وطالبات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي غدا السبت لأداء الامتحانات للعام الدراسي الحالي.

وذكر مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر محمد بحر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم استكمال كافة الترتيبات الخاصة بالامتحانات.

وأشار إلى أن خمسة آلاف من قيادات وكوادر التربية سيتولون إدارة العملية الإمتحانية في عموم مديريات المحافظة.. مبينا أن رؤساء المراكز الإمتحانية ومساعديهم والملاحظون توجهوا إلى المراكز الإمتحانية وفق الخطة المقرة من وزارة التربية.

ودعا مدير مكتب التربية الطلاب والطالبات إلى الجهد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج.. منوها بتعاون قيادة المحافظة وجهود الكادر التربوي لإنجاح العملية التعليمية والامتحانات.

فيما أوضح مدير الإعلام التربوي بمكتب التربية محمد شنيني بقش أن 18 ألف طالبا وطالبة سيخوضون امتحانات الشهادة الثانوية العامة في 86 مركزا امتحانيا في عموم المديريات، فيما يبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الأساسية والتي ستبدأ بعد غد في 318  مركزا إمتحانيا 29 ألف و200 طالبا وطالبة.
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