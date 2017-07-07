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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 07:44:46م
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نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة عمه
[07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:


بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة، لرئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، في وفاة عمه الشيخ صالح أحمد عايض الراعي، بعد حياة حافلة بالعمل والنضال في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقيته، بمواقف الفقيد وأدواره وإسهاماته في خدمة المجتمع.. مشيرا إلى أن الفقيد كان من القيادات التي سخرت حياتها لمساعي الخير وإصلاح ذات البين.

وعبر الدكتور لبوزة عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد .. سائلا المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ
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