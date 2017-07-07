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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 07:44:46م
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الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تضبط خليتين تعملان مع العدوان
[07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:


تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية من ضبط خليتين عناصرها متورطة في العمل مع العدوان السعودي الأمريكي.

وأوضح مصدر أمني أن أعضاء الخليتين من عناصر حزب الإصلاح، متورطين في العمل مع العدوان في مهام رصد ورفع معلومات ومشاركة في تحشيد مرتزقة للقتال في صف تحالف الغزاة والمحتلين.

وأكد المصدر الأمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخليتين كانتا في محافظتين وتم إحالتهما للجهات المختصة لاستكمال التحقيق.

وأشار المصدر إلى أن الإعلام الأمني سينشر التفاصيل والاعترافات خلال الفترة القادمة.

سبأ
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