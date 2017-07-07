عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شرطة باريس تجلي أكثر من ألفي مهاجر يقيمون في مخيمات عشوائية





أجلت شرطة العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة أكثر من ألفي مهاجر يقيمون في مخيمات عشوائية شمال المدينة وذلك قبل أيام قليلة على تقديم الحكومة خطة للمهاجرين.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان عملية الإخلاء شملت نقل مهاجرين يعيشون في أوضاع بائسة حول مركز إغاثة أقيم في نوفمبر الماضي في منطقة (بورت دو لا شابيل).



ونقلت عن بيان مشترك لمديرية الشرطة ومديرية منطقة إيل-دو-فرانس إنه سيعرض على المهاجرين حل إقامة مؤقت .



وشدد البيان على أن المخيمات غير الشرعية تمثل "مخاطر مهمة على الأمن والصحة لسكان المخيم والمواطنين".



وقال الأمين العام لدائرة إيل-دو-فرانس فرنسوا رافييه ان عملية الاجلاء شملت 2500 شخص على الاقل سيتم إيواؤهم في قاعات رياضية "يتواجد فيها حوالي 100 متطوع".



ويأتي ذلك بعدما نددت الجمعيات القلقة على حياة المهاجرين بالظروف المعيشية البائسة وغياب البنية التحتية الصحية.



ومن المقرر أن يعرض وزير الداخلية الفرنسي بعد بضعة أيام أمام الحكومة الإجراءات المتعلقة باللجوء وبوقف الهجرة غير الشرعية.

سبأ [07/يوليو/2017] باريس – سبأ :سبأ