محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرعية امتحانات تعز تستكمل الاستعدادات لامتحانات الشهادة العامة





استكملت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة تعز الاستعدادات لامتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية على مستوى المحافظة.



وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية الإمتحانية للشهادة العامة الأساسية والثانوية.



وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبدالخالق الصراري أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية 21 ألف و800 طالبا وطالبة موزعين على 144 مركزا إمتحانيا، فيما يبلغ عدد المتقدمين للشهادة الأساسية 32 ألف طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 348 مركزا إمتحانيا.



وأشار إلى أن اللجنة استكملت الترتيبات للطلاب النازحين من المناطق الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان .



سبأ [07/يوليو/2017] تعز – سبأ:سبأ