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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 06:42:10م
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  اقتصاد
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني
[07/يوليو/2017] برلين – سبأ :


رفع صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته للنمو في ألمانيا واستند في ذلك إلى زيادة الطلب المحلي وانتعاش الصادرات.

ويتوقع الصندوق حاليا أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا نموا فعليا نسبته 1.8 بالمئة في 2017 وأن ينمو 1.6 بالمائة في 2018.

ويمثل هذا تعديلا بالزيادة على توقعاته الصادرة في أبريل البالغة 1.6 بالمائة لهذا العام و1.5 بالمائة العام المقبل.

وقال صندوق النقد "زخم النمو في ألمانيا ظل قويا وتلقى دعما من الطلب المحلي القوي" ..مشيرا إلى زيادة التوظيف والإنفاق الحكومي واستمرار التحفيز النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وطالب الصندوق برلين بزيادة الاستثمار وتقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية.

سبأ
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