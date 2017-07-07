عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة في مدينة هامبورغ شمال المانيا





أشتبك محتجون مناهضون للرأسمالية مع رجال الشرطة في مدينة هامبورغ شمال المانيا والتي تشهد اليوم الجمعة اجتماع زعماء مجموعة العشرين.



وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان الاشتباكات اندلعت عندما اعترضت الشرطة مجموعة من المتظاهرين واستخدمت خلالها خراطيم المياه ضد المتظاهرين المقنعين الذين رموا الزجاجات الفارغة والحجارة على الشرطة، فيما شوهدت فرق الإسعاف الطبية تعالج عدداً من الأشخاص.



واضافت ان الشرطة القت القبض على ما لا يقل عن 29 محتجاً بينما أصيب 111 من أفراد الشرطة صباح اليوم بينهم ثلاثة نقلوا للمستشفى للعلاج.



وقالت الشرطة إن أعمال العنف التي اندلعت خلال مسيرات منذ ليلة امس استمرت حتى اليوم الجمعة.



واوضحت أن مجموعة صغيرة من محتجي اليسار المتطرف والفوضويين متورطة في العنف بينما ظل غالبية المحتجين ويقدر عددهم بنحو 100 ألف سلميين.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يلتقي فيه عدد من قادة العالم من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هامبورغ لمناقشة عدداً كبيراً من القضايا.

سبأ [07/يوليو/2017] هامبورغ – سبأ :سبأ