ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 06:16:14م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات
يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن أمام العدوان السعودي الأمريكي.
استشهاد شاب فلسطيني دهسه مستوطن جنوب بيت لحم
استشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 37 صباح اليوم الجمعة بعد أن دهسه مستوطن على الشارع الالتفافي القريب من بلدة الخضر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية
النفط يغلق مرتفعا دون أعلى مستوياته للجلسة
ارتفعت أسعار عقود النفط دون أعلى مستوياتها للجلسة على الرغم من انخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية.
الدوري المصري..الزمالك يستعد لأهلي طرابلس بهدفين في مرمى الاتحاد
استعاد فريق الزمالك توازنه بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لواحد مساء امس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 33 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
تطهير موقع العنبرة بمديرية المتون بالجوف
إشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة في مدينة هامبورغ شمال المانيا
اللجنة الفرعية للإمتحانات بصنعاء تستكمل الترتيبات لإمتحانات الشهادة العامة
مصرع جنديين سعوديين وتدمير آلية في كمين بموقع العش بنجران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
إشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة في مدينة هامبورغ شمال المانيا
[07/يوليو/2017] هامبورغ – سبأ :


أشتبك محتجون مناهضون للرأسمالية مع رجال الشرطة في مدينة هامبورغ شمال المانيا والتي تشهد اليوم الجمعة اجتماع زعماء مجموعة العشرين.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان الاشتباكات اندلعت عندما اعترضت الشرطة مجموعة من المتظاهرين واستخدمت خلالها خراطيم المياه ضد المتظاهرين المقنعين الذين رموا الزجاجات الفارغة والحجارة على الشرطة، فيما شوهدت فرق الإسعاف الطبية تعالج عدداً من الأشخاص.

واضافت ان الشرطة القت القبض على ما لا يقل عن 29 محتجاً بينما أصيب 111 من أفراد الشرطة صباح اليوم بينهم ثلاثة نقلوا للمستشفى للعلاج.

وقالت الشرطة إن أعمال العنف التي اندلعت خلال مسيرات منذ ليلة امس استمرت حتى اليوم الجمعة.

واوضحت أن مجموعة صغيرة من محتجي اليسار المتطرف والفوضويين متورطة في العنف بينما ظل غالبية المحتجين ويقدر عددهم بنحو 100 ألف سلميين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يلتقي فيه عدد من قادة العالم من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هامبورغ لمناقشة عدداً كبيراً من القضايا.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
وزير الخارجية الألماني: الولايات المتحدة أصبحت ترى في العالم حلبة لمعاركها
مقتل واصابة 26 جندياً في تفجير بمحافظة شمال سيناء شمال شرق مصر
مصرع سبعة أشخاص جراء فيضانات عارمة في جنوب غرب اليابان
الرئيس الروسي يعلن عزم بلاده دعوة مجموعة العشرين للتوحد في مكافحة الإرهاب
استشهاد شاب فلسطيني دهسه مستوطن جنوب بيت لحم
مصرع 19 شخصا في حادث سير جنوب الصين
وصول حاملة طائرات صينية إلى هونج كونج للمرة الأولى
مقتل 28 سجينا خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك
فشل مفاوضات إنهاء الأزمة القبرصية
57% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون نشر منظومة “ثاد” الأمريكية
العدوان السعودي على اليمن
وقفة بالجامع الكبير بالروضة مديرية بني الحارث تندد بإستمرار العدوان
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مزرعة دواجن بالحديدة
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان ومرتزقته يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[07/يوليو/2017]
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين مجزرة العدوان بحق أسرة في المخا بتعز
[06/يوليو/2017]
إستشهاد ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز (مصحح)
[06/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by