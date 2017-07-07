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اللجنة الفرعية للإمتحانات بصنعاء تستكمل الترتيبات لإمتحانات الشهادة العامة
[07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:


إستكملت اللجنة الفرعية للإمتحانات بمحافظة صنعاء كافة الترتيبات لإمتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية التي يتقدم لها 46 ألف طالبا وطالبة.

وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هادي عمار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إمتحانات الشهادة الثانوية العامة التي تبدأ غدا يتقدم لها 21 ألف و239 طالبا وطالبة في القسم العلمي موزعين على 145 مركزا إمتحانيا فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين في القسم الأدبي 662 طالبا وطالبة موزعين على 10 مراكز إمتحانية.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة العامة الأساسية 24 ألف و287 طالبا وطالبة موزعين على 217 مركزا إمتحانيا .. مبينا أن عدد اللجان الإمتحانية للشهادة الأساسية 971 لجنة وعدد اللجان الإمتحانية للشهادة الثانوية ألف و95 لجنة.

سبأ
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