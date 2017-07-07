اليونيسكو تدرج البلدة القديمة في مدينة الخليل الفلسطينية على لائحتها للتراث العالمي [07/يوليو/2017] باريس – سبأ :

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) البلدة القديمة في مدينة الخليل الفلسطينية على لائحتها للتراث العالمي بصفتها موقعاً يتمتع بقيمة عالمية استثنائية.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القرار جاء بعد موافقة 12 صوتاً في المنظمة ومعارضة ثلاثة وامتناع ستة عن التصويت.



وتقع مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة ويعيش فيها نحو 200 ألف فلسطيني، فيما يجثم في العديد من مناطقها عدد من المستوطنات والتي يعيش فيها مئات من المستوطنين اليهود .



وكانت اليونيسكو صوتت في مارس الماضي بالأغلبية على قرار يعتبر الكيان الصهيوني كياناً محتلاً لمدينة القدس المقدسة كما شمل القرار الاعتراف بأن "المقابر في مدينة الخليل وقبر راحيل في بيت لحم مقابر إسلامية".

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