ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 06:16:14م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات
يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن أمام العدوان السعودي الأمريكي.
استشهاد شاب فلسطيني دهسه مستوطن جنوب بيت لحم
استشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 37 صباح اليوم الجمعة بعد أن دهسه مستوطن على الشارع الالتفافي القريب من بلدة الخضر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية
النفط يغلق مرتفعا دون أعلى مستوياته للجلسة
ارتفعت أسعار عقود النفط دون أعلى مستوياتها للجلسة على الرغم من انخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية.
الدوري المصري..الزمالك يستعد لأهلي طرابلس بهدفين في مرمى الاتحاد
استعاد فريق الزمالك توازنه بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لواحد مساء امس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 33 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
تطهير موقع العنبرة بمديرية المتون بالجوف
إشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة في مدينة هامبورغ شمال المانيا
اللجنة الفرعية للإمتحانات بصنعاء تستكمل الترتيبات لإمتحانات الشهادة العامة
مصرع جنديين سعوديين وتدمير آلية في كمين بموقع العش بنجران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  ثقافة
اليونيسكو تدرج البلدة القديمة في مدينة الخليل الفلسطينية على لائحتها للتراث العالمي
[07/يوليو/2017] باريس – سبأ :
أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) البلدة القديمة في مدينة الخليل الفلسطينية على لائحتها للتراث العالمي بصفتها موقعاً يتمتع بقيمة عالمية استثنائية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القرار جاء بعد موافقة 12 صوتاً في المنظمة ومعارضة ثلاثة وامتناع ستة عن التصويت.

وتقع مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة ويعيش فيها نحو 200 ألف فلسطيني، فيما يجثم في العديد من مناطقها عدد من المستوطنات والتي يعيش فيها مئات من المستوطنين اليهود .

وكانت اليونيسكو صوتت في مارس الماضي بالأغلبية على قرار يعتبر الكيان الصهيوني كياناً محتلاً لمدينة القدس المقدسة كما شمل القرار الاعتراف بأن "المقابر في مدينة الخليل وقبر راحيل في بيت لحم مقابر إسلامية".
سبأ
  المزيد من (ثقافة)
العثور على لوحة فسيفساء من القرن الرابع للميلاد بريف دمشق الغربي
انطلاق أعمال الدورة الـ30 لمهرجان أفلام الأطفال في مدينة أصفهان الإيرانية
سحب منتزه (كوموي) بساحل العاج من قائمة التراث المعرض للخطر
الصين تعلن عن فشل إطلاق ثاني أثقل صواريخها الفضائية
اكتشاف برج من الجماجم البشرية في المكسيك يعود لحضارة الأزتيك
اكتشاف موقع كبير لأحافير الديناصورات جنوب غربي الصين
اليونسكو تدين بشدة تدمير جامع النوري الكبير في الموصل ومنارته الشهيرة
موسكو تحتضن مهرجانها السينمائي الدولي الـ39
راديو مواهب FM للاطفال تحتفل بمرور عام على إنطلاقها
صدور كتاب ''عامان من الصمود، التعليم في دائرة العدوان'' عن وزارة التربية
العدوان السعودي على اليمن
وقفة بالجامع الكبير بالروضة مديرية بني الحارث تندد بإستمرار العدوان
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مزرعة دواجن بالحديدة
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان ومرتزقته يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[07/يوليو/2017]
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين مجزرة العدوان بحق أسرة في المخا بتعز
[06/يوليو/2017]
إستشهاد ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز (مصحح)
[06/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by