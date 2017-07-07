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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 06:16:14م
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إستكمال كافة الترتيبات للإمتحانات العامة الأساسية والثانوية بالمحويت
[07/يوليو/2017] المحويت - سبأ:
إستكملت اللجنة الفرعية للإمتحانات بمحافظة المحويت الترتيبات النهائية للإمتحانات العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2016-2017م التي تبدأ غدا .

وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد نسر الإنسي أنه تم إنجاز كافة الترتيبات للإمتحانات على مستوى المحافظة والمديريات.

وأشار إلى أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الأساسية ثمانية آلاف و221 طالبا وطالبة موزعين على 98 مركزا إمتحانيا، فيما يبلغ عدد المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة القسم العلمي خمسة آلاف و567 طالبا وطالبة موزعين على 56 مركزا إمتحانيا والمتقدمين في القسم الأدبي 223 طالبا وطالبة موزعين على ثلاثة مراكز إمتحانية.

ودعا المواطنين والقيادات المجتمعية وأعضاء المجالس المحلية إلى التعاون مع اللجان الإمتحانية لضمان سير الإمتحانات وإنجاحها.
سبأ
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