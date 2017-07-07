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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 06:16:14م
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  محلي
رئيس مجلس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ صالح الراعي
[07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، في وفاة عمه الشيخ صالح أحمد عايض الراعي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وعبر رئيس مجلس الوزراء في البرقية عن أحر تعازيه وعظيم مواساته للأخ يحيى علي الراعي وكافة آل الراعي بهذا المصاب .. منوها بمواقف الفقيد وأدواره الوطنية وأعماله الجليلة في خدمة المجتمع.

وأكد أن الوطن خسر برحيل الفقيد شخصية إجتماعية كان لها دور كبير في معالجة القضايا المتصلة بمجتمعه وإصلاح ذات البين .. سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
سبأ
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