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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 06:16:14م
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  رياضة
الغاء عقوبة سجن ميسي مقابل غرامة مالية
[07/يوليو/2017] مدريد – سبأ :
أعلن القضاء الإسباني اليوم استبدال عقوبة سجن نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي بغرامة مالية بقيمة ربع مليون  يورو.

وأدانت محكمة في قطالونيا لاعب برشلونة ووالده العام الماضي بالاحتيال على السلطات في ضرائب قيمتها 4.1 مليون يورو (4.68 مليون دولار) على إيرادات جناها من حقوق صورته.

وقالت المحكمة إن عقوبة سجن والد ميسي لمدة 15 شهرا استبدلت أيضا بغرامة قدرها 180 ألف يورو.

ولم يكن ميسي أو والده سيقضيان أي وقت في السجن بعد الحكم الأصلي لأن المتهمين الذين لم تصدر بحقهم أحكام ادانة سابقة يسمح لهم بعدم تنفيذ أي عقوبة تقل عن عامين.
سبأ
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