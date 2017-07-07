وزير الخارجية الألماني: الولايات المتحدة أصبحت ترى في العالم حلبة لمعاركها [07/يوليو/2017] برلين – سبأ:

إعتبر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن الولايات المتحدة أصبحت ترى في العالم حلبة لمعاركها، فيما تبلورت لدى الأمريكيين تصورات معقدة ينظرون من خلالها إلى العالم.



وقال غابرييل في حديث صحفي اليوم "أرى أنه قد تبلورت لدى الأمريكيين تصورات مغلوطة إزاء العالم، واصبحوا يعتقدون أن التعاون بين الدول لا يستند إلى الشرعية الدولية، بل يرون في هذا التعاون حلبة يبحث فيها القوي عن حلفاء يلفهم حوله لمواجهة الآخرين".



وأضاف في حديثة الصحفي الذي ادلى به قبيل انطلاق قمة مجموعة (العشرين) في مدينة هامبورغ الالمانية اليوم "نحن متمسكون بالقانون الدولي لا بحق القوي، وفي ذلك عموماً يكمن الخلاف القائم في الوقت الراهن بين بلادنا والولايات المتحدة، رغم أهمية الحفاظ على الحوار معها ومع رئيسها".



ومن المنتظر أن يلتقي غابرييل نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون على هامش أعمال قمة (العشرين) في هامبورغ اليوم لبحث "جملة من القضايا الدولية الملحة من بينها الوضع في سورية وفقاً للخارجية الالمانية.

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