إستفادة أكثر من ثمانية آلاف مواطن من الجلسات التوعوية للهلال الأحمر بالمحويت [07/يوليو/2017] المحويت - سبأ:

إستفاد أكثر من ثمانية آلاف مواطن من الأنشطة والجلسات التوعوية التثقيفية التي تنفذها الفرق الميدانية لمتطوعي التوعية والتثقيف بفرع جمعية الهلال الأحمر بالمحويت حول الكوليرا وكيفية الوقاية منه.



وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمحويت مرشد العليي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأنشطة التوعوية تستهدف مرتادي المرافق الصحية ومراكز معالجة الإسهالات المائية والتجمعات السكانية بمركز المحافظة وعدد من المديريات، في إطار المهام الإحترازية التي ينفذها الهلال الأحمر.



وذكر أن الفرق التوعوية تقدم مشورات صحية من خلال توزيع آلاف البرشورات والملصقات التوعوية حول طرق الوقاية من الكوليرا .

سبأ