مقتل واصابة 26 جندياً في تفجير بمحافظة شمال سيناء شمال شرق مصر [07/يوليو/2017] القاهرة – سبأ:

قتل وأصيب 26 جندياً اليوم الجمعة في هجوم بعربات مفخخة استهدفت إحدى النقاط العسكرية في محافظة شمال سيناء شمال شرق مصر .



وقال الجيش المصري في بيان له إن "قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت فى إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح".



واوضح البيان الهجوم "أسفر عن مقتل أكثر من 40 إرهابيا تكفيريا وتدمير 6 عربات وذلك عقب تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنه استشهاد وإصابة 26 فرداً من القوات المسلحة".



وأشار بيان الجيش المصري إلى أن قوات الأمن تعمل على تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت له العديد من المراكز والوحدات والنقاط الامنية والعسكرية في محافظة شمال سيناء للعديد من الهجمات والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الامن والجيش.

سبأ