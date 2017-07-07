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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 05:08:12م
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وقفة بالجامع الكبير بالروضة مديرية بني الحارث تندد بإستمرار العدوان
[07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
نظمت بالجامع الكبير بمنطقة الروضة مديرية بني الحارث  بأمانة العاصمة اليوم عقب صلاه الجمعة وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي تحت شعار " أمريكا تقتل الشعب اليمني".

وحيا المشاركون في الوقفة التي حضرها وجهاء وعقال ومشائخ منطقة الروضة، البطولات والتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة والذين يدافعون عن حياض وسيادة الوطن واستقلاله وصون كرامة ابنائه.

واستنكروا بشدة إستمرار العدوان السعودي الأمريكي في إستهداف أبناء الشعب اليمني من الأطفال والنساء والشيوخ ومنازل المواطنين وآخرها إستهداف منزل مواطن بمنطقة يختل بمحافظة تعز.

وأكد بيان صادر عن الوقفة أن إمعان في إرتكاب الجرائم والمجازر لن يزيد الشعب اليمني إلا إصرارا على الصمود والثبات في مواجهته وفاءً لدماء الشهداء والجرحى.

وأشار البيان إلى ضرورة رفد الجبهات بالقوافل الغذائية والرجال والعتاد وأهمية تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية.
سبأ
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