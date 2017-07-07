الأرصاد يتوقع استمرار الأجواء الغائمة وينبه من اضطراب البحر [07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الصحوة إلى غائمة على مختلف المناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وتوقع المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تكون الأجواء بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، غائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الجبلية وخاصة على الغربية والجنوبية الغربية منها.



فيما تكون الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة إلى غائمة جزئيا والرياح السطحية شمالية شرقية نسيم خفيف تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 15عقدة.



وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار خفيفة على ساحل المهرة وحضرموت، والرياح السطحية جنوبية غربية على الساحل الجنوبي ومعتدلة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 12إلى 27 عقدة، فيما تكون شمالية غربية على الساحل الغربي نسيم لطيف إلى رياح نشطة سرعتها ما بين 8 إلى 18 عقدة.



فيما تكون الأجواء بأرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئيا والرياح السطحية جنوبية غربية ورياح نشطة إلى عاصفة تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 عقدة.



وجدد المركز تنبيه الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والساحل الجنوبي وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج نتيجة شدة الرياح.

سبأ