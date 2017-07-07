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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 04:41:11م
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الرئيس الروسي يعلن عزم بلاده دعوة مجموعة العشرين للتوحد في مكافحة الإرهاب
[07/يوليو/2017] هامبورغ - سبأ :
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة اعتزام بلاده دعوة شركائها في مجموعة العشرين إلى التوحد في مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية للانباء عن بوتين قوله خلال لقائه زعماء مجموعة (بريكس) على هامش قمة العشرين في هامبورغ "هذه المرة أيضاً ننوي خلال مناقشات العشرين دعوة الشركاء في المجموعة الى توحيد الجهود في محاربة الإرهاب".

واكد ضرورة المساهمة في تعزيز شروط ومتطلبات تطويق الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية التي تسهم في ظهور الإرهاب وتوسعه.

واوضح بوتين "إن الجانب الروسي سيركز كذلك الاهتمام على قضايا توفير ديناميكية إيجابية في التجارة العالمية.. فنحن ضد تصاعد السياسة الحمائية في العالم والقيود التجارية والمالية المدفوعة بمآرب سياسية والهادفة الى إزاحة التنافس وفقدان الثقة بين المشاركين في التعاون الاقتصادي ممزقة بذلك نسيج الاقتصاد العالمي".

وكانت روسيا طالبت غير مرة على اعلى المستويات بتشكيل جبهة عالمية موحدة ضد خطر الإرهاب المتنامي في العالم غير أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاوروبية لم يتجاوبوا مع الطرح الروسي .
سبأ
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