ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الصيني إلى 3.057 تريليون دولار في يونيو [07/يوليو/2017] بكين - سبأ:

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.057 تريليون دولار في يونيو الماضي للشهر الخامس على التوالي.



وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيانات له اليوم أن الاحتياطيات زاردت بنحو ثلاثة مليارات دولار في يونيو إلى 3.057 تريليون دولار بعد أن ارتفعت 24 مليار دولار في مايو.



وهذه هي المرة الأولى التي تزيد فيها الاحتياطيات لخمسة أشهر متتالية منذ يونيو حزيران 2014.



وتراجعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 73.585 مليار دولار في نهاية يونيو من 75.004 مليار في نهاية مايو.

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