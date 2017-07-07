غدا السبت.. بدء الاختبارات العملية لطلاب المعاهد التقنية والمهنية [07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

تبدأ غدا السبت بأمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية الاختبارات العملية لطلاب المعاهد التقنية والمهنية للعام الدراسي 2016 ـ 2017م.



وأوضح نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات الدكتور خالد الحوالي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاختبارات التي تستمر أسبوعين تأتي بعد استكمال كافة الترتيبات الخاصة بها بما يكفل سير الامتحانات بالشكل المطلوب.



وشدد علي ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارة ومكاتبها بالمحافظات والسلطات المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الامتحانات.



وثمن الدكتور الحوالي جهود الكوادر التدريبية والإدارية في المعاهد والمكاتب وكذا أولياء الأمور في سبيل استمرار الطلاب والطالبات في التحصيل العلمي وإكمال العام الدراسي بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.



وأكد أن استمرار العملية التعليمية يمثل تحديا للعدوان الذي استهدف كل مظاهر الحياة في اليمن.



فيما أوضح مدير عام الاختبارات بالوزارة عادل الخالدي أن إجمالي عدد المتقدمين للاختبارات العملية يبلغ ستة آلاف و372 طالبا وطالبة، موزعين على 55 مركزا امتحانيا لطلاب الدبلوم التقني و30 مركزا امتحانيا لطلاب الثانوية المهنية و 24 مركزا امتحانيا لطلاب دبلوم التدريب المهني في 13 محافظة.



وبين أن الامتحانات ستجري في 70 تخصصا مهنيا وتقنيا، فيما تبدأ الاختبارات النظرية النهائية في موعدها المحدد في 29 يوليو الجاري.

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