رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة عمه [07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة، لرئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، في وفاة عمه الشيخ صالح أحمد عايض الراعي، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة المجتمع.



وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقيته، بالمواقف الوطنية للفقيد وأدواره في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين .. لافتا إلى أن الفقيد كان من القيادات المبادرة والساعية إلى كل خير وصلاح.



وعبر الأخ صالح الصماد عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد .. سائلا المولى القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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