194 الف و 12 طالبا وطالبة يتوجهون غدا السبت لأداء امتحانات الثانوية العامة [07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

يتوجه غدا السبت 194 الف و 12 طالب وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي كما يتوجه بعد غد الاحد 272 ألف و 819 طالب وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الاساسية.



واكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) استكمال الوزارة لكافة إستعدادات وتجهيزات سير العملية الامتحانية إنطلاقاً من حرصها على توفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة العامة " اساسي ، ثانوي " البالغ عددهم 466 الف و 831 طالب وطالبة موزعين على 3 الاف و 488 مركز امتحاني .



ودعا قيادة السلطة المحلية بالمحافظات الى استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقها لانجاح العملية الامتحانية بإعتبارها مسؤولية وطنية ، مطالباً اولياء الامور توفير الاجواء الملائمة لابنائهم الطلاب و عدم التجمهر امام المراكز الامتحانية لما لذلك من اثار سلبية على سير الإمتحانات بإعتباره مصدر قلق وإزعاج كبيرين يفقد الطالب تركيزه أثناء الاجابة.



وحث الوكيل السقاف ابنائه الطلاب على الجد والمثابرة و التركيز و التمعن في إجاباتهم بما يمكنهم من حصد المراتب العليا ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

سبأ