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وزير الصحة يتفقد مراكز معالجة الإسهالات المائية الحادة بأمانة العاصمة  
[07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

      تفقد  وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ  بصنعاء عددا من  مراكز معالجة المصابين بالإسهالات المائية والحادة ومنها الكوليرا بهدف تلمس احتياجاتها والتأكد من تقديم خدمات افضل للمرضى خاصة في ايام الإجازات.

    واطلع  وزير الصحة ومعه مدير مكتب الصحة بامانة العاصمة الدكتور عبدالله العرشي على احوال مرضي الكوليرا بمركز 22 مايو بالأمانة الذي يضم 60 سريرا وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية التي يتلقاها المرضى ومدى التزام الكادر الطبي والتمريض بالتواجد في في المركز وكيفية التعامل مع الحالات التي تصل للمراكز وتوفير احيتاجاتها من المستلزمات الطبية.

  واستمع وزير الصحة من مديرة المركز الدكتورة مشيرة اسماعيل إلى شرح عن  الخدمات الطبية والعلاجية التي يتلقاها المرضى ، وكذا إيضاح عن عدد الحالات الواصلة إلى المركز وكيفية التعامل معها ، والصعوبات التي تواجه عملهم.

ووجه وزير الصحة الجهات المختصة بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية للمراكز  الخاصة بمرضى الاسهالات الحادة ومنها الكوليرا .. مؤكدا ان الوزارة ستعمل على حل أي إشكالية تواجه المستشفيات ومراكز ايواء مرضى الكوليرا وتجهيزها بكافة المستلزمات وتوفير الأسرة للمرضى وتقديم الرعاية الكاملة لهم مجانا.

    إلى ذلك تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم احوال مرضى الإسهالات المائية الحادة بمركز علاج الكوليرا بمستشفى الكويت الجامعي بصنعاء، الذي تديره بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية.

    واستمع من مدير عام المستشفى الدكتور أمين الجنيد إلى إيضاح عن الخدمات الطبية للمركز ودوره في معالجة الكوليرا.

  وثمن الدكتور بن حفيظ ، جهود الطواقم الطبية العاملة بالمراكز في خدمة الحالات المرضية والصحية والتزامها بواجبهم  تجاه المرضى  خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.. وحثهم على المزيد من المثابرة في خدمة جميع المرضى.
سبأ
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