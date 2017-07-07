جمعية الرعاية الصحية تدشن غدا المخيم الـ 14 لمعالجة الكوليرا بأمانة العاصمة [07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

تدشن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة غدا بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة المخيم الـ 14 المجاني لمعالجة مرضى الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا ودراسة أسبابه بالتعاون مع قطاع التخطيط بوزارة الصحة وقطاع الخدمات بأمانة العاصمة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور نشوان محمد العطاب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخيم الذي سيشارك فيه استشاريين في مجال الباطنية العامة ومعالجة الأمراض المعدية يقام بمستشفى الروضة خلال الفترة 8 – 14 يوليو الجاري.



ولفت إلى أنه سيتم استقبال ومعالجة المرضى وصرف الأدوية الخاصة بالإسهالات مجانا وتنفيذ حملة توعوية على مستوى مديرية بني الحارث للتوعية بكيفية الوقاية من الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والحد من انتشارها، إلى جانب فحص الآبار ومصادر المياه في المديرية بالتعاون مع المؤسسة المحلية للمياه بالأمانة.



وأشار الدكتور العطاب إلى أنه سيتم خلال المخيم عمل دراسة بحثية ميدانية علمية لتحديد أسباب الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا ومصادره.



وبين أنه سيتم دراسة أسباب الاسهالات المائية الحادة ومناطق انتشارها من خلال رسم خرائط بشكل يومي لاماكن انتشار الكوليرا ومدى فاعلية الإجراءات التي سيتم عملها خلال فترة المخيم في تقليل حالات الاسهالات.

سبأ