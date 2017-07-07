ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 12:05:27م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات
يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن أمام العدوان السعودي الأمريكي.
استشهاد شاب فلسطيني دهسه مستوطن جنوب بيت لحم
استشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر ٣٧ صباح اليوم الجمعة بعد أن دهسه مستوطن على الشارع الالتفافي القريب من بلدة الخضر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية
النفط يغلق مرتفعا دون أعلى مستوياته للجلسة
ارتفعت أسعار عقود النفط دون أعلى مستوياتها للجلسة على الرغم من انخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية.
الدوري المصري..الزمالك يستعد لأهلي طرابلس بهدفين في مرمى الاتحاد
استعاد فريق الزمالك توازنه بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لواحد مساء امس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 33 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
منظمة الفاو تنفذ برنامج لتوزيع الثروة الحيوانية في محافظتي حجة وتعز
مصرع 19 شخصا في حادث سير جنوب الصين
طيران العدوان ومرتزقته يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
وصول حاملة طائرات صينية إلى هونج كونج للمرة الأولى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
منظمة الفاو تنفذ برنامج لتوزيع الثروة الحيوانية في محافظتي حجة وتعز
[07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

تنفذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حالياً، برنامجاً لتوزيع الثروة الحيوانية من أغنام وماعز وأعلاف حيوانية مركزة، على الفئات الأشد ضعفاً من النازحين والمجتمعات المضيفة في محافظتي حجة وتعز.



وقالت المنظمة في بيان صحفي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن البرنامج الممول من صندوق جمع الدعم الإنساني لليمن يندرج ضمن إحدى الأولويات الرئيسية للمنظمة والمحددة في خطة الاستجابة الطارئة لسبل العيش لعام 2017 والمتمثلة في تحسين الأمن الغذائي من خلال توفير سبل كسب العيش للأسر الأكثر ضعفاً في المناطق المتضررة من النزاع.



وأوضح البيان أن البرنامج يتضمن توزيع أكثر من 12 ألف رأس من الأغنام والماعز بواقع 3 رؤوس لكل أسرة بالإضافة إلى لقاحات وأعلاف مركزة يستفيد منها أكثر من 25 ألف فرد في مديريتي دمنة خدير والتعزية بمحافظة تعز ومديرية أسلم في محافظة حجة.



وأشار إلى أن اختيار هذه المناطق تم بناءً على عدة معايير أهمها الوضع المتردي للأمن الغذائي وارتفاع عدد النازحين في هذه المديريات.



ووفقاً للبيان فإن البرنامج يشمل أيضاً إجراء دورات تدريبية للمستفيدين حول الموضوعات المتعلقة بتحسين التربية والتغذية الحيوانية والوقاية من الأمراض والممارسات العلاجية الصحيحة لضمان تحسين الإنتاج الحيواني للقطعان الموزعة بما يساعد الأسر المستفيدة في توفير احتياجاتها الأساسية.



وجددت المنظمة في بيانها التأكيد على أن نحو 17 مليون شخصاً في اليمن ما يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن أسعار الغذاء المحلية مرتفعة ومتقلبة نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.



وقال الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن الدكتور صلاح الحاج حسن: "أصبح الأمن الغذائي أحد القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأسر أثناء الأزمة، ولذلك فإن التركيز على برامج لتأمين مصادر الدخل المستدامة مثل برنامج إحلال الثروة الحيوانية أمر لا بد منه لإنقاذ المتضررين".



ولفت بيان المنظمة إلى أن للبرنامج أثر مباشر في منع استنفاد المزيد من أصول الثروة الحيوانية، وإثراء وتنويع النظام الغذائي لمعظم الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وذلك عبر توفير مصادر فورية ومستدامة للبروتين لتكملة إنتاج الأغذية الأساسية بما يخفف من العبء الاقتصادي على المجتمعات المضيفة.



وبحسب البيان فإن الخدمات التي تقدمها "الفاو" استفاد منها حتى الآن 450 ألف شخص في اليمن وذلك من خلال البرامج التي تنفذها كبرامج الصحة الحيوانية، منتجات الألبان، العلف الحيواني، وإنتاج المحاصيل والخضروات.



وأشار البيان إلى أن المنظمة وزعت معدات الألبان على 650 أسرة، و200 طن من الأعلاف الحيوانية المركزة على ألفين من مربيي المواشي، بالإضافة إلى توزيع حبوب وبذور نباتية وأدوات زراعية على 16 ألف و200 أسرة، فيما استفادت 40 ألف أسرة من تلقيح وعلاج الماشية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان ومرتزقته يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
أبطال الجيش واللجان الشعبية يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات
اللجنة الفنية التنفيذية للإغاثة والشئون الإنسانية بأمانة العاصمة تعقد اجتماعها الأول
استكمال الاستعدادات لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية بذمار
81 ألف طالب وطالبة بأمانة العاصمة يبدؤون امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية غدا السبت
وفاة ثلاث فتيات جراء سيول الأمطار بالحيمة الخارجية بصنعاء
إستهداف تجمعات للجيش السعودي في نجران وعسير
صد محاولة زحف مرتزقة العدوان شمال يختل بتعز
فرعية الإمتحانات بصنعاء تقر رؤساء المراكز الإمتحانية بالمديريات
دخول محطة الكورنيش الكهربائية بالحديدة إلى الخدمة
العدوان السعودي على اليمن
منظمة الفاو تنفذ برنامج لتوزيع الثروة الحيوانية في محافظتي حجة وتعز
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان ومرتزقته يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[07/يوليو/2017]
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين مجزرة العدوان بحق أسرة في المخا بتعز
[06/يوليو/2017]
إستشهاد ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز (مصحح)
[06/يوليو/2017]
استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارات طيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[06/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by