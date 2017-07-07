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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 12:05:27م
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طيران العدوان ومرتزقته يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
ارتكب طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته خلال الساعات الماضية عدد من الجرائم بحق الشعب اليمني ومقدراته.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثمانية أشخاص سقطوا بين شهيد وجريح، ودُمرت واحترقت ممتلكات المواطنين جراء غارات لطيران العدوان على سوق البرح بمديرية مقبنة محافظة تعز، فيما أصيبت امرأة بجروح جراء اعتداءات مرتزقة العدوان على منازل المواطنين في مديرية موزع.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الوازعية وأربع غارات أخرى على منطقة البرح في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن 4 غارات على المعهد المهني بمديرية اللحية محافظة الحديدة، و5 غارات على مناطق متفرقة بمديرية شدا محافظة صعدة، وأربع أخرى على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وقال المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية نهم، و4 غارات على جبل الدود بجيزان.
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