النفط يغلق مرتفعا دون أعلى مستوياته للجلسة [07/يوليو/2017] نيويورك-:سبأ:



ارتفعت أسعار عقود النفط دون أعلى مستوياتها للجلسة على الرغم من انخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية.







وتخلت أسعار النفط عن معظم مكاسبها خلال التعاملات بعد أن سجلت مستوى مرتفعا عند 46.53 دولار للبرميل أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس جلسة التداول مرتفعة 25 سنتا إلى 45.38 دولار للبرميل.







وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 20 سنتا فقط عند 47.99 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت أثناء الجلسة إلى 49.18 دولار.







ولم يحافظ النفط على مكاسبه لأكثر من أسبوعين منذ أن أصبح المستثمرون يشعرون بقلق متزايد بشأن وفرة المعروض على الرغم من تراجعات أكثر حدة في المخزونات في الأسابيع القليلة الماضية.

سبأ