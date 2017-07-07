الدوري المصري..الزمالك يستعد لأهلي طرابلس بهدفين في مرمى الاتحاد [07/يوليو/2017] الإسكندرية - سبأ:



استعاد فريق الزمالك توازنه بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لواحد مساء امس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 33 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.







وتجاوز الزمالك أحزان الهزيمة بثلاثية مقابل هدف أمام كابس يونايتد الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا، قبل مواجهة أهلي طرابلس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وذلك بعدما سجل مصطفى فتحي، وباسم مرسي من ركلة جزاء في الدقيقتين 69، و81 على التوالي، فيما أحرز هدف الاتحاد محمد عبد المجيد بالدقيقة 91.







ورفع الزمالك رصيده بذلك إلى 66 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 44 نقطة بالمركز الثامن.

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