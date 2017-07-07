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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 12:05:27م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات
يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن أمام العدوان السعودي الأمريكي.
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أبطال الجيش واللجان الشعبية يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات
[07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن أمام العدوان السعودي الأمريكي.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان حققوا خلال الساعات الماضية عدد من الانتصارات في جبهة نجران، حيث أحرقوا مخزن للأسلحة في موقع نهوقه العسكري، واستهدفت المدفعية تجمعا للجنود السعوديين خلف موقع الفواز وتجمعات في موقع المخروق الكبير محققة إصابات مباشرة.

كما استهدفت المدفعية موقع الطلعة وتجمعا للجيش السعودي في موقع العش، فيما تم قنص جندي سعودي في موقع كرس جوبح بجيزان، واستهدف قصف مدفعي تجمعات الجيش السعودي شرق مركز المسيال بعسير.

وأوضح المصدر أنه تم تدمير آلية لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة في منطقة المشجح بصرواح محافظة مأرب ما أدى لمصرع طاقمها، بينما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في أطراف وادي نملة بحريب القرامش.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في حريب نهم ودمروا آلية عسكرية وألحقوا خسائر كبيرة في أرواح وعتادهم، لافتاً إلى أن المدفعية استهدفت تجمعا لمرتزقة العدوان في تبة القناصين بمديرية الغيل محافظة الجوف.

وفي محافظة تعز تصدى الجيش واللجان لمحاولة تسلل المرتزقة شمال يختل وألحقوا بهم خسائر فادحه في الأرواح والعتاد، فيما تم استهداف تجمعات المرتزقة شمال يختل بالصواريخ والمدفعية محققة إصابات مباشرة.

وأكد المصدر مصرع أحد مرتزقة العدوان وجرح اثنان آخران بنيران وحدة القناصة في كرش بمحافظة لحج، بينما كسر الجيش واللجان الشعبية زحف لمرتزقة العدوان باتجاه الخرابة وتم استهداف تحصيناتهم وتجمعاتهم بعدد من قذائف المدفعية ملحقاً بهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
سبأ
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