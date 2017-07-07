ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 12:05:27م
أبطال الجيش واللجان الشعبية يواصلون تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات
يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية تحقيق الانتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن أمام العدوان السعودي الأمريكي.
استشهاد شاب فلسطيني دهسه مستوطن جنوب بيت لحم
استشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر ٣٧ صباح اليوم الجمعة بعد أن دهسه مستوطن على الشارع الالتفافي القريب من بلدة الخضر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية
النفط يغلق مرتفعا دون أعلى مستوياته للجلسة
ارتفعت أسعار عقود النفط دون أعلى مستوياتها للجلسة على الرغم من انخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية.
الدوري المصري..الزمالك يستعد لأهلي طرابلس بهدفين في مرمى الاتحاد
استعاد فريق الزمالك توازنه بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لواحد مساء امس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 33 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
منظمة الفاو تنفذ برنامج لتوزيع الثروة الحيوانية في محافظتي حجة وتعز
مصرع 19 شخصا في حادث سير جنوب الصين
طيران العدوان ومرتزقته يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
وصول حاملة طائرات صينية إلى هونج كونج للمرة الأولى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مقتل 28 سجينا خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك
[07/يوليو/2017] مكسيكو-سبأ:
قتل 28 سجينا في سجن لاس كروسيس بمدينة أكابولكو المكسيكية وأصيب ثلاثة آخرون خلال أعمال شغب اندلعت داخل السجن أمس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الفارو الفاريس المتحدث باسم جهاز الأمن في ولاية غيريرو التي يتبع لها السجن تأكيده خلال مؤتمر صحفي وقوع شجار بين سجناء ما أسفر عن 28 قتيلا وثلاثة جرحى مبينا أن الشجار سببه “النزاع المستمر بين جماعات متناحرة داخل السجن”.

وتشهد ولاية غيريرو المكسيكية أعمال عنف بسبب الجريمة المنظمة.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
استشهاد شاب فلسطيني دهسه مستوطن جنوب بيت لحم
مصرع 19 شخصا في حادث سير جنوب الصين
وصول حاملة طائرات صينية إلى هونج كونج للمرة الأولى
فشل مفاوضات إنهاء الأزمة القبرصية
57% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون نشر منظومة “ثاد” الأمريكية
مصرع شخصين وفقدان ثالث جراء الفيضانات شمال فيتنام
ميركل:قمة مجموعة العشرين ستعزز التعاون متعدد الاطراف
الصين تتهم الهند بعسكرة منطقة حدودية مع استمرار المواجهة
الولايات المتحدة تعلن استعدادها إقامة مناطق حظر فوق سوريا
كوريا الجنوبية تدعو إلى عقد لقاء مع جارتها الشمالية

العدوان السعودي على اليمن
منظمة الفاو تنفذ برنامج لتوزيع الثروة الحيوانية في محافظتي حجة وتعز
[07/يوليو/2017]
طيران العدوان ومرتزقته يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[07/يوليو/2017]
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين مجزرة العدوان بحق أسرة في المخا بتعز
[06/يوليو/2017]
إستشهاد ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز (مصحح)
[06/يوليو/2017]
استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارات طيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[06/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by