مقتل 28 سجينا خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك [07/يوليو/2017] مكسيكو-سبأ:

قتل 28 سجينا في سجن لاس كروسيس بمدينة أكابولكو المكسيكية وأصيب ثلاثة آخرون خلال أعمال شغب اندلعت داخل السجن أمس.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الفارو الفاريس المتحدث باسم جهاز الأمن في ولاية غيريرو التي يتبع لها السجن تأكيده خلال مؤتمر صحفي وقوع شجار بين سجناء ما أسفر عن 28 قتيلا وثلاثة جرحى مبينا أن الشجار سببه “النزاع المستمر بين جماعات متناحرة داخل السجن”.



وتشهد ولاية غيريرو المكسيكية أعمال عنف بسبب الجريمة المنظمة.

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