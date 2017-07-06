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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 11:25:29ص
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  محلي
اللجنة الفنية التنفيذية للإغاثة والشئون الإنسانية بأمانة العاصمة تعقد اجتماعها الأول
[07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
ناقشت اللجنة الفنية التنفيذية للإغاثة والشئون الإنسانية بأمانة العاصمة في اجتماعها الأول استراتيجية المسح الميداني الجديدة وآلية التوزيع لشهر يوليو حتى يتم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وفي الاجتماع أكد رئيس اللجنة حمود النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة، ضرورة تنظيم وترتيب أعمال الإغاثة خصوصا بعد أن تم تشكيل المجلس الأعلى للإغاثة والشئون الإنسانية واللجنة الفنية التنفيذية المنبثقة عنه.

وشدد على أن المجلس شريك أساسي لجميع المنظمات العاملة في أمانة العاصمة والنافذة الوحيدة لتنفيذ أعمال الإغاثة والمشاريع الإنسانية في العاصمة.

ونوه بجهود المنظمات المانحة والمنفذة للمشاريع الإنسانية وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي .. داعيا البرنامج إلى رفع كمية المساعدات بحيث تشمل مختلف الفئات.

كما حث النقيب الجميع على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بما من شأنه تقديم الخدمات للفقراء والمستضعفين على أكمل وجه.

وفي الاجتماع استعرض ممثل برنامج الأغذية العالمي ناصر الخولاني الاستراتيجية الجديدة وآلية المسح الميداني وصرف المساعدات في المراحل القادمة وكذا التزام البرنامج وشركائه المنفذين بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للإغاثة ممثلا باللجنة الفنية التنفيذية.

وأكد الاجتماع ضرورة استمرار تقديم المساعدات والإسراع في توقيع الاتفاقية الرئيسية مع وزارة التخطيط ليتم البدء بأعمال المسح الميداني وعملية التحقق وتحديث قاعدة البيانات بالتزامن مع عملية الصرف لشهر يوليو.
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