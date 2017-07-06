فشل مفاوضات إنهاء الأزمة القبرصية [07/يوليو/2017] كران مونتانا (سويسرا) - سبأ:

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتهاء المفاوضات التي جرت في سويسرا لإنهاء الأزمة القبرصية المستمرة منذ عقود من دون التوصل إلى اتفاق.



وكانت المفاوضات التي بدأت في /كران مونتانا/ في سويسرا بدعم من الأمم المتحدة في 29 يونيو قد وصفت بأنها الفرصة الأفضل لتوحيد الجزيرة المنقسمة منذ 40 عاما وإنهاء إحدى أقدم الأزمات السياسية في العالم.



وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي :”يؤسفني بشدة أن أبلغكم بأن على الرغم من الالتزام الشديد والمشاركة القوية من كل الوفود والأطراف المختلفة… اختتم مؤتمر قبرص دون التوصل لاتفاق”.



وأضاف “كان واضحا انه كانت هناك مسافة بارزة بين الوفود حول العديد من المواضيع وان التوصل إلى اتفاق غير ممكن”.



وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه لم يتسن الاتفاق وتم إنهاء المؤتمر دون احتمال للوصول إلى حل لهذه المشكلة المستمرة منذ فترة طويلة مشددا في الوقت نفسه ان هذا لا يعني عدم التمكن من صياغة مبادرات أخرى مستقبلا للتعامل مع مشكلة قبرص.

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