ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 11:25:29ص
مصدر بالخارجية يستهجن افتراءات وسائل إعلام العدوان باقتحام السفارة السودانية
استهجن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية افتراءات وكذب وسائل الإعلام التابعة للعدوان السعودي الأمريكي وادعاءاتها بحدوث اقتحام لمبنى السفارة السودانية بالعاصمة صنعاء.
57% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون نشر منظومة “ثاد” الأمريكية
ظهر استطلاع للرأي نشر اليوم أن نسبة التأييد لنشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم “ثاد” في القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تقترب من 60%.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1004 ) بقيمة 169 ملياراً و 979 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
آخر الأخبار:
مقتل 28 سجينا خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك
اللجنة الفنية التنفيذية للإغاثة والشئون الإنسانية بأمانة العاصمة تعقد اجتماعها الأول
فشل مفاوضات إنهاء الأزمة القبرصية
استكمال الاستعدادات لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
فشل مفاوضات إنهاء الأزمة القبرصية
[07/يوليو/2017] كران مونتانا (سويسرا) - سبأ:
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتهاء المفاوضات التي جرت في سويسرا لإنهاء الأزمة القبرصية المستمرة منذ عقود من دون التوصل إلى اتفاق.

وكانت المفاوضات التي بدأت في /كران مونتانا/ في سويسرا بدعم من الأمم المتحدة في 29 يونيو قد وصفت بأنها الفرصة الأفضل لتوحيد الجزيرة المنقسمة منذ 40 عاما وإنهاء إحدى أقدم الأزمات السياسية في العالم.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي :”يؤسفني بشدة أن أبلغكم بأن على الرغم من الالتزام الشديد والمشاركة القوية من كل الوفود والأطراف المختلفة… اختتم مؤتمر قبرص دون التوصل لاتفاق”.

وأضاف “كان واضحا انه كانت هناك مسافة بارزة بين الوفود حول العديد من المواضيع وان التوصل إلى اتفاق غير ممكن”.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه لم يتسن الاتفاق وتم إنهاء المؤتمر دون احتمال للوصول إلى حل لهذه المشكلة المستمرة منذ فترة طويلة مشددا في الوقت نفسه ان هذا لا يعني عدم التمكن من صياغة مبادرات أخرى مستقبلا للتعامل مع مشكلة قبرص.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مقتل 28 سجينا خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك
57% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون نشر منظومة “ثاد” الأمريكية
مصرع شخصين وفقدان ثالث جراء الفيضانات شمال فيتنام
ميركل:قمة مجموعة العشرين ستعزز التعاون متعدد الاطراف
الصين تتهم الهند بعسكرة منطقة حدودية مع استمرار المواجهة
الولايات المتحدة تعلن استعدادها إقامة مناطق حظر فوق سوريا
كوريا الجنوبية تدعو إلى عقد لقاء مع جارتها الشمالية
بريطانيا تستدعي سفير كوريا الشمالية لادانة تجربة صاروخية
دعوة اوربية لتعليق محادثات انضمام تركيا اذا طبقت تعديلا دستوريا
أشعة الشمس فوق البنفسجية تؤثر على بنية الحمض النووي

العدوان السعودي على اليمن
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين مجزرة العدوان بحق أسرة في المخا بتعز
[06/يوليو/2017]
إستشهاد ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز (مصحح)
[06/يوليو/2017]
استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارات طيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[06/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المعهد المهني في اللحية بالحديدة
[06/يوليو/2017]
مصدر عسكري: العدوان السعودي مستمر في استهداف منازل المواطنين
[06/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by